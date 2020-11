Prinsenfamilie groet Zonneridderke op de ‘openingsdag’ van het geannuleerde Carnavalseizoen

Ook in Zonhoven is door de coronacrisis het volledige carnavalsseizoen geannuleerd maar zoals het échte carnavalisten betaamt, proberen ze er in Zonhoven alsnog het beste van te maken. “We openen vandaag - 11 november - het carnaval tóch, maar dan wel op een symbolische manier en coronaproof”, zegt Luc Hulsmans die de titel ‘Prins Luc 1’ draagt. Het idee om de carnavalskleren aan te trekken en een groet te brengen aan het standbeeld, kwam van de negenjarige jeugdprinses Ylana Billen. Zij overtuigde samen met haar mama de hele prinsenfamilie om in carnavalskledij naar het standbeeld te komen. De hele prinsenfamilie bestaat uit Prins Luc 1, Miss Ramona 1, Jeugdprins Senne 1 en Jeugdprinses Ylana 1. “We doen het Zonneridderke een sjaal om en zetten hem een pet op,” zegt Ylana. “En we laten ballonnen op in de kleuren van het carnaval.” Dat gebeurde allemaal heel plechtig terwijl het Limburgs volkslied weerklonk op het Zonhovense kerkplein. (wiva)