Lommel verrast met transfer van Japanse jeugdinternational

1B-club Lommel rekent vanaf Nieuwjaar op de Japanse jeugdinternational Koki Saito. De negentienjarige aanvaller komt over van de Japanse eersteklasser Yokohama FC en ondertekende aan de Gestelsedijk een overeenkomst tot medio 2025.

Saito speelde vorig seizoen een grote rol in de promotie van Yokohama naar de hoogste divisie in Japan. Daar was hij dit seizoen ook basisspeler.

De aanvaller is international bij het Japanse elftal U20. In mei vorig jaar nam hij met zijn landgenoten deel aan het WK U20 in Polen, waar Japan sneuvelde in de achtste finales.

Lommel staat na tien wedstrijden in 1B voorlopig derde met veertien punten, negen minder dan leider Union.