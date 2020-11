Laurens Sweeck wint Jaarmarktcross Niel na fraaie driestrijd in de modder (én beslissende zandstrook)

Laurens Sweeck heeft voor het eerst in zijn carrière de Jaarmarktcross in Niel gewonnen. De Belgische kampioen versloeg Eli Iserbyt en Toon Aerts na een fraaie driestrijd in de derde manche van de Superprestige: voor Sweeck was het zijn eerste zege van het veldritseizoen. Iserbyt wordt alleen leider in het klassement.

Kersvers Europees kampioen Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) mocht in Niel voor het eerst in zijn sterrentrui starten. De 23-jarige Bavikhovenaar maakte echter een slechte start. Bij teamgenoot Laurens Sweeck vlotte het wel: de Belgische kampioen blonk uit in de zandbak en kon zo een gaatje slaan met de concurrentie. Iserbyt herstelde zich snel van zijn mindere start en kon het kloofje naar Sweeck bijna dichten, maar in de zandbak verloor hij duidelijk tijd op zijn teamgenoot.

Iserbyt kreeg in de achtervolging steun van Toon Aerts, die na een rustig begin zijn goede benen vond en aan de voorsprong van Sweeck begon te knabbelen. Ook Quinten Hermans (Circus-Wanty-Gobert) probeerde mee te glippen. Sweecks voorsprong bedroeg halverwege de wedstrijd een handvol seconden.

In de vijfde ronde kwamen Iserbyt en Aerts aansluiten bij de Belgische kampioen, terwijl Hermans moest lossen. Lang bleef het trio niet samen: Sweeck reed in de zandbak opnieuw een paar seconden weg.

Foto: BELGA

Vanuit de achtergrond kwam Michaël Vanthourenhout - zondag nog knap tweede op het EK - ook plots in beeld. Hij kwam aansluiten bij Aerts en Iserbyt. Ook dat trio bleef niet lang samen: Aerts snelde naar Sweeck toe, bij Europees kampioen Iserbyt ging dat een stuk moeizamer. Vanthourenhout moest de rol lossen.

Lekke band voor Aerts

Iserbyt hing in de zesde en zevende ronde lange tijd aan de rekker, maar besloot op de verrassing te spelen en toch een aanval te wagen. Aerts en Sweeck lieten zich echter niet verrassen. Op de modderige stroken moest Iserbyt vervolgens weer enkele lengtes toegeven, maar de Bavikhovenaar reed het gat weer dicht.

In de voorlaatste ronde ging Iserbyt opnieuw tot de aanval over. Sweeck volgde gezwind, maar bij Toon Aerts ging het plots niet meer. Al snel bleek waarom: de renner van Telenet Baloise Lions had een lekke band en mocht de hoop op een derde zege in Niel opbergen.

Sweeck en Iserbyt mochten in de laatste ronde dus een duel uitvechten om de winst. Uiteindelijk bleek Sweeck de sterkste van de twee. De Belgische kampioen pakte nog voor de beslissende zandstrook enkele lengtes, en toen Iserbyt in het zand voet aan de grond moest zetten, was het voorbij. De kersverse Europese kampioen moest genoegen nemen met een tweede plek achter zijn teamgenoot, Aerts werd derde.

Voor Laurens Sweeck was het zijn eerste zege van het seizoen. In het Superprestige-klassement is Iserbyt nu alleen leider: de Europese kampioen heeft nu 43 punten, 1 meer dan Toon Aerts. Sweeck is derde met 39 eenheden. De volgende manche is volgende week: op zondag 22 november staat de Vlaamse Aardbeiencross in Merksplas op het programma.