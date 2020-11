Bewoners en personeel van woon-zorgcentra De Bleuk en Ocura in Herk-de-Stad hebben gratis smoutebollen gekregen van frituur Vanseer. Die wilde zo het stadsbestuur bedanken omdat ze tot april 2021 in Schulen mag blijven staan.

“Bij kermis Schulen in oktober polsten de klanten of we geen weekje langer konden blijven staan”, zegt Anneke Van Herck van de frituur. “Ik heb dat meteen even aangekaart bij Tony Gijsens, de kermisverantwoordelijke ...