Hasselt -

“Zolang er geen duidelijkheid is over de verdwijning van Elke Wevers, zullen we de zaak blijven onderzoeken.” Dat zegt Cedric Stuyck van Parket Limburg in de nieuwe HBvL-podcastreeks ‘Wáár is Elke Wevers? Het mysterie uitgespit’. Hij ontkracht hiermee geruchten dat het gerechtelijk onderzoek na tien jaar zou worden afgesloten.