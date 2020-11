Pelt -

De brandweer is woensdag even na 14 uur opgeroepen voor een brand in het centrum van Overpelt. Op de overdekt speelplaats van de WICO-campus Mater Dei stond een vuilnisbak in lichterlaaie. Gevolg was een enorme rookontwikkeling. Het vuur was snel gedoofd. De schade bleef beperkt. Vermoedelijk werd het vuur aangestoken.