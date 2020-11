Tennisster Sabine Lisicki blijft op de sukkel: ex-finaliste van Wimbledon scheurt kruisbanden en is lang out

View this post on Instagram

Only forward from this moment on! I had a scan the same night and unfortunately I had a torn ACL. I already had surgery & got all fixed up by the best doctors. It’s going to be a long & very tough road back but I’m lucky to be surrounded by the best medical team! Thank you to every single message of encouragement that I have received. You guys are simply the best ???? ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Von jetzt an wird nur noch nach vorne geschaut! Am gleichen Abend hatte ich ein MRT, welches einen Kreuzbandriss gezeigt hat, der direkt operiert wurde. Jetzt steht ein langer & harter Weg vor mir um zurück zu kommen, aber ich habe das Riesen Glück von dem besten medizinischen Team umgeben zu sein! Vielen Dank für die zahlreichen positiven Nachrichten von Euch allen! ???? #strength #falldown7getup8 #rehab #team #thankfulforthebestteamsroundme