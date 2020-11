IJslandse WK-vedette Rurik Gislason (32) stop met voetballen, maar weet al wat hij gaat doen

De IJslander Rurik Gislason zet op 32-jarige leeftijd een punt achter zijn voetbalcarrière. De middenvelder maakte vooral naam op het WK van 2018 in Rusland, maar niet vanwege zijn sportieve prestaties.

Gislason speelde op het WK in de eerste groepsmatchen tegen Argentinië en Nigeria en groeide er door zijn looks uit tot een hype. Hij begon het toernooi met 30.000 volgers op Instagram. Korte tijd later waren er dat meer dan een miljoen.

IJsland sneuvelde op het WK in de groepsfase. Enkele maanden later speelde Gislason in een oefenduel tegen Qatar zijn 53e en laatste interland (drie goals).

Sinds afgelopen zomer was Gislason einde contract. Hij kreeg geen nieuwe verbintenis bij het bescheiden SV Sandhausen in Duitsland. De middenvelder heeft ook een verleden bij onder meer Nürnberg, Kopenhagen, Charlton en de jeugd van Anderlecht.

Dinsdagavond bevestigde Gislason op de IJslandse tv dat hij stopt met voetballen. Hij richt zich nu op een carrière in de film- en muziekwereld.