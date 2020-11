Belgian Cats staan scherp en willen EK-ticket binnenhalen: “Ik moest hen op training zelfs wat intomen”

De Belgische basketvrouwen spelen deze week in Portugal twee mogelijk beslissende EK-kwalificatiewedstrijden, tegen Portugal (donderdag) en Oekraïne (zaterdag). Mits dubbele winst mogen de Belgian Cats zich opmaken voor de eindronde van volgend jaar. “We mogen zeker Portugal niet onderschatten, maar met twee zeges zijn we praktisch zeker van de eerste plaats in de groep”, zegt bondscoach Philip Mestdagh.

België speelt zijn twee volgende matchen in Odivelas, ten noorden van Lissabon. Emma Meesseman (corona) en Kyara Linskens (knie) zijn er niet bij, net als Pierre Cornia (de assistent van Mestdagh), ook positief. Er wordt op vraag van de FIBA gespeeld in bubbels waarbij drie keer wordt getest, twee keer voor de afreis en een keer ter plaatse. Woensdag testte iedereen van de Belgische delegatie negatief bij de derde controle.

“Iedereen gaat sereen om met deze situatie, ook met de afwezigheid van de twee speelsters”, verzekert Mestdagh. “Het is zo, we moeten ons concentreren op het sportieve. Hier in het hotel hebben we een verdieping gereserveerd voor ons, met een eetzaal inbegrepen. We komen niemand tegen en mogen niet buiten.”

Foto: BELGA

De Cats wonnen eerder hun eerste twee wedstrijden tegen Oekraïne en Finland en staan aan de leiding in groep G. De groepswinnaars en de vijf beste tweedes gaan naar het EK 2021 in Spanje en Frankrijk.

Mestdagh is vooral op zijn hoede voor Portugal, dat eerder won van Finland maar verloor van Oekraïne. “Het is een ploeg die een hoog ritme zal willen opleggen, met veel energie. Ze zullen tijdens de match ook vaak wisselen van de verdedigende tactiek. De twee sleutelspeelsters kennen we goed (Sofia Da Silva en Ines Viana). Het is aan ons om de klus te klaren. Het team is er klaar voor. Ik moest hen op training zelfs wat intomen.”