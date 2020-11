Leden van schutterij getrakteerd op elf november

Voeren - Elf november is de dag van de wapenstilstand op het einde van de oorlog 14-18 en de herdenkingsdag van de oorlogsslachtoffers uit beide oorlogen. Het is ook de feestdag van de patroonheilige van de parochie Sint-Martens-Voeren en dus van Sint-Martinus patroonheilige van de aloude schutterij Sint-Martinus. 11 november is dus in dit Voerdorp sinds jaar en dag “een feestdag”, een jarenlange traditie! De schutterij neemt dan in vol ornaat deel aan de misviering speciaal voor de overledenen van de vereniging, hun familie en ook voor alle slachtoffers van beiden oorlogen. Dit jaar in coronatijd is deze feestdag wel heel raar.

Elf november is de dag van de wapenstilstand op het einde van de oorlog 14-18 en de herdenkingsdag van de oorlogsslachtoffers uit beide oorlogen. Het is ook de feestdag van de patroonheilige van de parochie Sint-Martens-Voeren en dus van Sint-Martinus patroonheilige van de aloude schutterij Sint-Martinus. 11 november is dus in dit Voerdorp sinds jaar en dag “een feestdag”, een jarenlange traditie! De schutterij neemt dan in vol ornaat deel aan de misviering speciaal voor de overledenen van de vereniging, hun familie en ook voor alle slachtoffers van beiden oorlogen. Dit jaar in coronatijd is deze feestdag wel heel raar. Op de vooravond van elf november werd uiteraard ook het traditioneel Sint-Maartens vuur afgeblazen. “En toch wilden wij het feest van Sint-Martinus niet zo maar laten voorbij gaan. Het bestuur en een aantal vrijwilligers (dames en heren) van de vereniging namen op 11 november in de ochtend het initiatief om alle leden en hun families te trakteren op ontbijtkoeken! Dit gebeurde uiteraard coronaproof. Vrijwilligers gingen de pakketten met koffiekoeken ‘veilig’ aan de voordeur van de leden afzetten. Via een mailtje was iedereen reeds op de hoogte dat er ’s ochtends een pakket zou geleverd worden. Met dit initiatief wilden bestuur een dikke “Merci” zeggen voor de inzet voor en de steun aan de vereniging!” aldus het bestuur.