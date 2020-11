Geen groot eerbetoon aan de militaire monumenten in onze provincie woensdag. Door corona werd het een Wapenstilstand in alle stilte.

Voor het eerst sinds in 1922 het provinciale monument voor de oorlogsslachtoffers in Hasselt is geplaatst, stond daar amper één persoon om een krans neer te leggen: Hasselts burgemeester Steven Vandeput ...