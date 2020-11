Aanwezigen vluchten naar dak bij politie-inval op lockdownfeestje

In de Lange Nieuwstraat in Antwerpen heeft de politie woensdagochtend een lockdownfeestje stilgelegd. Achttien aanwezigen werden opgepakt. Bij de inval probeerden sommigen weg te vluchten via het dak.

De politiezone Antwerpen kreeg woensdagochtend rond 4 uur klachten over geluidsoverlast binnen. Er werd nazicht gedaan in een pand in de Lange Nieuwstraat dat verhuurd werd als Airbnb. “Bij aankomst stelden we vast dat er een feestje aan de gang was en dus de geldende maatregelen in het belang van de volksgezondheid geschonden werden”, legt woordvoerder Wouter Bruyns uit.

De politie werd binnengelaten door een aanwezige. “Ondertussen waren de meeste feestgangers naar de bovenliggende verdiepingen en het dak gevlucht. De toen nog vier aanwezigen probeerden onze mensen ervan te overtuigen dat enkel zij aanwezig waren”, aldus Bruyns. Weinig geloofwaardig aangezien het appartement vol flessen drank en bekers stond. Met extra opgetrommelde politieploegen werd het hele gebouw doorzocht. In totaal konden achttien personen aangetroffen worden, twee van hen verscholen zich een uur lang op het dak van een aanpalende woning. “De zestien meerderjarigen werden bestuurlijk gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan”, gaat Bruyns verder. “Twee minderjarigen werden op vraag van het parket voorgeleid bij de jeugdrechter.” De meerderjarigen zullen, zoals het parket in Antwerpen eerder al aankondigde, een dagvaarding voor de politierechtbank krijgen.

“De feestvierders, zeven vrouwen en elf mannen, hadden zich voorzien van dranken, lachgas en bijhorende ballonnen. Het lachgas en de resterende ballonnen zijn in beslag genomen”, besluit Bruyns.

Foto: Politiezone Antwerpen

bekijk ook

Studenten springen uit raam wanneer politie opduikt tijdens lockdownfeestje