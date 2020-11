Ikea experimenteert met tiny house

Ikea heeft zijn Tiny Home Project gelanceerd. De Zweedse meubelgigant wil op die manier tonen hoe we in de toekomst duurzamer kunnen leven in een kleinere ruimte.

Zeventien vierkante meter, amper zo groot is de tiny house die Ikea heeft gelanceerd. Toch vind je er alles in terug: een slaapkamer, zithoek, keuken en badkamer met douche en toilet, en bovenop het dak liggen ook nog eens zonnepanelen. Bovendien staat het op wieltjes en kun je het dus neerzetten waar je maar wilt. Als vanzelfsprekend werd de ruimte ingericht met meubels van Ikea.

Maar wat is nu de bedoeling van dat alles? Ikea springt zo mee op de trend van tiny houses en tegelijk wil het aantonen hoe we duurzamer en op een beperktere oppervlakte kunnen leven. Mensen worden namelijk steeds vaker gedwongen om kleiner te gaan wonen doordat er minder plaats beschikbaar is in onder meer grote steden. “We willen voldoen aan de behoeften van de huidige generaties, zonder de behoeften van de toekomstige generaties in gevaar te brengen”, klinkt het in een persbericht.

Voorlopig brengt Ikea het huisje wel niet in productie, maar het ziet het als een soort denkoefening. Wel lanceerde het in samenwerking met Vox Creative een virtuele tour in de tiny house. Ideaal om alvast toch wat inspiratie op te doen.