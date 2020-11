Whitney Houston is het gezicht van nieuwe collectie van skatemerk Palace

Het is niet meteen een voor de hand liggende match, maar het Britse skatemerk Palace heeft een collectie ontworpen die volledig draait rond Whitney Houston. Het kreeg daarvoor de medewerking van de erfgenamen van de in 2012 overleden zangeres.

Het Londense skateboardmerk Palace werkte al samen met heel wat bekende merken en ontwerpers, van Ralph Lauren tot Jean-Charles de Castelbajac. Volgende in rij is niemand minder dan Whitney Houston. Naar aanleiding van haar toevoeging aan de Rock and Roll Hall of Fame wordt op 13 november een capsulecollectie uitgebracht.

Die collectie bestaat uit T-shirts, baseballjasjes, petten en truien en op alle items staat de naam Whitney Houston vermeld. Palace kreeg de toestemming van haar familie om de kledingstukken te maken. “We waren zeer enthousiast om met Palace samen te werken”, zegt Pat Houston, haar toenmalig manager en schoonzus. “Ze zou zonder twijfel zelf graag de stuks gedragen hebben.”

Een deel van de opbrengst zal naar de Whitney Houston Foundation for Children gaan. “Whitney Houston is een van de grootste artiesten ooit. Ze was een fantastische zangeres en mens en we zijn blij dat we op deze manier een steentje kunnen bijdragen aan het goede doel”, klinkt het bij Palace.

Foto: Palace