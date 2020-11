ROYALS. Ongeziene foto van Diana duikt op, prinses Delphine verandert achternaam

Er is deze week een foto uit de oude doos opgedoken van prinses Diana. Prinses Delphine veranderde dan weer in alle stilte haar naam op sociale media. En voor het eerst sinds de coronacrisis gingen Charles en Camilla op buitenlands bezoek. Een overzicht van het wel en wee in de Europese koningshuizen.

Charles Spencer (56), de jongere broer van de in 1997 verongelukte prinses Diana, heeft tot grote vreugde van de royaltyfans op sociale media een foto uit de oude doos gedeeld van hem en zijn zusje toen ze klein waren.

Diana, die werd geboren in 1961 groeide op met haar broer en twee zussen Sarah en Jane. Het kiekje dat Spencer deelde, werd nooit eerder vertoond.

Prinses Delphine heeft de naam die ze op sociale media gebruikt veranderd. Van Delphine Boël is het nu Delphine de Saxe-Cobourg geworden, naar de Franse versie van de naam van haar vader, koning Albert.

Maandag publiceerde Delphine, die kunstenares is, een foto van een kunstwerk onder haar nieuwe naam. De boodschap was “wat komt is beter dan wat was”. “Die boodschap helpt me om positief te blijven tijdens deze moeilijke tijden”, zegt de kersverse prinses.

De Nederlandse koning Willem-Alexander en zijn gezin kwamen onlangs in een storm terecht toen ze op vakantie waren vertrokken naar Griekenland terwijl aan de rest van hun landgenoten werd gevraagd om tot half januari zo veel mogelijk binnen te blijven en niet te reizen. De familie zag zich uiteindelijk genoodzaakt om in allerijl weer naar Nederland te keren om het brandje te blussen.

Dat incident van een paar weken geleden zorgt er nu naar verluidt ook voor dat de royals tijdens de kerstvakantie zullen thuisblijven. Nochtans zouden ze normaal naar Argentinië, het geboorteland van Máxima, afreizen. In plaats van Kerstmis in Zuid-Amerika, zullen ze volgens RTL Boulevard dan maar de vakantie doorbrengen in kasteel Het Oude Loo bij Apeldoorn.

Koning Filip blijft begaan met alles wat rond het coronavirus draait. Zo bracht hij deze week een bezoek aan het laboratorium van de Universiteit van Luik (ULiège). Die universiteit ontwikkelde een geautomatiseerde test voor de detectie van SARS-CoV-2, het virus dat verantwoordelijk is voor Covid19.

Charles en Camilla zijn deze week naar Duitsland getrokken. Voor het eerst sinds de uitbraak van de coronacrisis waagde het koppel zich aan een staatsbezoek. Het paar was uitgenodigd om de herdenkingsceremonie voor oorlogsslachtoffers bij te wonen in Berlijn.

Voordat prins Charles en Camilla het land mochten betreden, moesten ze streng getest worden op het coronavirus. Het was meteen de eerste keer dat iemand van de Britse koninklijke familie aanwezig was bij de herdenkingsceremonie in Duitsland.