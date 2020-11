Sint-Servaas terug in zijn Basiliek

Lanaken - De reliekschrijn met de beenderen van de heilige Servaas, de patroonheilige van Maastricht heeft opnieuw een prominent plekje gekregen in ‘zijn’ basiliek, naast het hoofdaltaar. “Het is een plek die voor gelovigen makkelijk bereikbaar is en ze is definitief” aldus deken Dautzenberg. Aanleiding is uiteraard de coronacrisis. Daarmee wordt een gebruik dat tot in de achttiende eeuw in voege was in ere hersteld.

De reliekschrijn - of noodkist zoals ze in Maastricht genoemd wordt - werd begin november terug uit de schatkamer gehaald en verplaatst naar de basiliek vlakbij het centrale altaar. Deken Dautzenberg vindt dat Sint-Servaas daar thuis hoort. “De kist moet een plek hebben in de hoofdkerk waar gelovigen kunnen bidden en niet in de schatkamer waar ze een louter museale functie heeft. Het is trouwens de bedoeling dat dit de definitieve plek wordt, toch zeker de eerstvolgende decennia” volgens de deken.

Het kerkbestuur van Sint-Servaas had al langer plannen om de reliekschrijn terug op te stellen in de kerk maar het kwam er niet van. De coronapandemie heeft dit voornemen thans versneld. Toen de kist zich in de schatkamer bevond, werd ze enkel getoond tijdens de zevenjaarlijkse Heiligdomsvaarten en in tijden van nood. Recent gebeurde dit nog tijdens de eerste coronagolf en eerder ook tijdens de Golfoorlog. Deken Dautzenberg: “Door de permanente terugplaatsing in de kerk wordt een gebruik dat tot het einde van de achttiende eeuw in voege was in ere hersteld. De noodkist verhuisde naar de schatkamer na de Franse Revolutie. Sint-Servaas is nu waar hij moet zijn. Hier is ze voor gelovigen makkelijk bereikbaar.”

