Britney Spears weigert op te treden zolang haar vader haar financiën beheert

Britney Spears is bang voor haar vader en wil niet optreden zolang hij beheerder is van haar zakelijke belangen. Dat heeft haar advocaat Sam Ingham dinsdag verklaard in een rechtbank in Los Angeles.

Britney Spears staat al sinds 2008 onder curatele van haar vader Jamie. Daarmee heeft hij zeggenschap over bijna alles wat van haar is zoals haar geld, gezondheid, carrière en dagelijkse leven. Maar de zangeres wil al een tijdje vanonder het juk van haar vader wegkomen en smeekte de rechtbank bij monde van haar advocaat Sam Ingham om meer vrijheid. Dinsdag kwam de zaak opnieuw voor.

Tijdens de zitting zou de advocaat van Britneys moeder Lynne er ook op hebben aangedrongen dat vader Jamie aftreedt als toezichthouder. Britney zelf zou naar verluidt hebben verklaard dat ze bang is van haar vader en niet meer wil optreden zolang ze onder zijn toezicht staat. Zij en haar vader zouden “al lange tijd niet meer met elkaar hebben gesproken”.

Jamie verklaarde afgelopen week in rechtbankdocumenten dat het een heel slecht idee is hem niet langer verantwoordelijk te laten zijn voor de financiële beslissingen van zijn dochter. Hij heeft haar naar eigen zeggen uit torenhoge schulden geholpen en voorkomen dat de zangeres juridische problemen zou krijgen. Door hem zou haar fortuin vandaag zo’n 50 miljoen euro waard zijn.

Mentale inzinking

De heisa rond het toezicht op Britney houdt al jaren aan. De nu 38-jarige zangeres had in 2008 een mentale inzinking en werd toen onder curatele geplaatst. Haar vader nam dat destijds op zich en beheert haar belangen op papier tot in elk geval volgend jaar, zo besloot de rechtbank.

Al haalde Britney ook wel een kleine slag thuis dinsdag. Zo wordt het financieel bedrijf Bessemer Trust op haar vraag medebeheerder van haar fondsen. De rechter gaf daarnaast ook aan dat ze op termijn wel overweegt om Britney opnieuw de controle over haar leven te geven.