Viroloog Steven Van Gucht: “We zijn worstcasescenario aan het vermijden”

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus zakte tot gemiddeld minder dan 8.000 per dag, maar het aantal overlijdens zit wel nog in stijgende lijn. “We zijn een worstcasescenario aan het vermijden”, aldus Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum.

“De daling van de besmettingscijfers en ziekenhuisopnames zet zich verder voort, voor het eerst stijgt ook het aantal patiënten op intensieve zorg niet verder”, zo zei viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Crisiscentrum. Ook bij de stijging bij het aantal overlijdens lijkt het tempo te vertragen.“We zien de dalingen bij alle leeftijdsgroepen, in alle provincies en gemeenten. Voor het eerst zien we nu ook dat het aantal nieuwe gevallen het hoogst is bij de veertigers.”

“Aan dit tempo van de daling zitten we binnen een maand misschien onder de duizend besmettingen per dag, dat is al van 9 september geleden, ongeveer een week na start van deze golf”, aldus Van Gucht.

De daling van de cijfers is uiteraard goed nieuws. Volgens Van Gucht stijgt het aantal patiënten op intensieve zorg mogelijk niet meer verder. “Situatie voor de zorg blijft wel heel zwaar, maar we zijn worstcasescenario aan het vermijden.”

“Test redt levens”

Van Gucht had ook een duidelijke boodschap voor mensen die een test weigeren bij de huisarts. “We horen van huisartsen dat mensen zich niet laten testen. Dat is geen goed idee. Iets minder dan een op drie mensen met symptomen test positief. Elke persoon geeft het virus minstens door aan een andere persoon. Zo komt het virus vroeg of laat terecht bij iemand met een zwakke gezondheid met alle gevolgen”

Als je je niet laat testen, gaan de cijfers niet snel verbeteren. “Cijfers moeten zo snel als mogelijk naar beneden. Neem zo snel als mogelijk contact op met je huisarts als je symptomen hebt, zelfs van een verkoudheid. Een test redt levens.”

Steven Van Gucht besloot met een optimistische boodschap. “We zijn de weg naar de veilige zone ingeslagen, maar weg is nog lang. Houd dus vol.”