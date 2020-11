Vissers geven uitgeputte slingeraap een ritje op roeispaan: “Dit gaat niemand geloven”

Enkele Braziliaanse vrienden troffen tijdens het vissen een uitgeputte slingeraap aan, die nog een stuk moest zwemmen voor hij aan wal kon klimmen. Ze besloten het dier een lift op hun roeispaan aan te bieden zodat de aap zeker op zijn bestemming zou aankomen. “Dit gaat niemand geloven”, klinkt het in de video die de mannen maakten. “Maar beeld je in dat we de aap redden en dat een panter hem daar staat op te wachten.”