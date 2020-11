Geen opening carnaval

Dilsen-Stokkem -

11 november is de traditionele dag dat carnavalisten uitbundig om 11.11 uur met 11 kanonschoten het nieuwe seizoen inblazen. Door corona kan dat dit jaar niet. Echte carnavalvierders hangen toch de rood-groen-gele vlag uit het raam om een beetje carnavalssfeer op te snuiven. “En je carnavalsplunje aantrekken mag ook”, zegt Freddy Corstjens voorzitter van Liveke Limburg. “Maar vier carnaval dit jaar best thuis in je eentje of in je bubbel.”