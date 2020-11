Wie krijgt het coronavaccin straks eerst?

Er zijn niet genoeg vaccins, dus wie moet het eerst ingeënt worden met het coronavaccin? Professor emeritus huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) pleit voor een open debat om dat te bepalen.

Dat de gezondheidsmedewerkers, de oudsten en de mensen met gezondheidsrisico’s eerst een vaccin moeten krijgen is voor de hand liggend. Maar wie behoort tot een van die categorieën en wie heet dan na deze groep van ongeveer vier miljoen mensen het eerst het recht om zich te laten inenten met het coronavirus? “We moeten dit op een systematische manier aanpakken. Het mag geen loterij zijn”, pleitte professor emeritus huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) in Terzake. De prioritaire groepen moeten volgens de expert nu al worden bepaald. De professor wil voor dat ethisch debat, dat hij even belangrijk vindt als de denkoefening over de logistieke en organisatorische aanpak van de vaccinatie, niet wachten tot de kartonnen dozen met flacons op de stoep staan. Hij vindt ook dat het een open debat moet worden in het parlement. “Zo zal de bevolking het gevoel hebben dat ze goed geïnformeerd zijn, dat de beslissing op een correcte manier zijn genomen en zullen de mensen geruster zijn dat ze op tijd een vaccin krijgen ingeënt.”

Gevangen en daklozen

“Het zal geen eenvoudig maatschappelijk debat zijn. Maar ik hoop dat dit project een verbindend en geen verdelend project zal zijn. Dat we nadien allemaal kunnen zeggen: we zijn daar in geslaagd” Volgens een studie van de National Academy of Medicine, waar De Maeseneer aan meewerkte, moet sociale rechtvaardigheid bovenaan staan. “Het vaccin moet voor iedereen gelijk toegankelijk zijn. Maar voor wie de meeste noden heeft, moet het nog beter toegankelijk zijn dan voor de mensen die de minste noden hebben.” In die studie volgen na de voor de hand liggende groepen in fase 2 daklozen, gevangenen en mensen die in de sector werken. “Dat zijn zeer kwetsbare groepen, dat ondervinden we nu al.”

Niet iedereen

Duidelijk si dat lang niet iedereen snel een vaccin zal krijgen omdat de voorraad beperkt zal zijn. “Als je op een bepaald moment niet voldoende vaccins meer hebt voor een grote groep mensen hebben die tot dezelfde risicogroep behoren, dan kun je wel via loting de prioriteit vastleggen. Want dat is nog altijd een zeer rechtvaardige manier. Uiteindelijk willen we eigenlijk alle Belgen vaccineren - we hopen toch 60,70, 80 procent te bereiken - om het circulerend virus zo klein mogelijk te maken en mogelijk zelfs te bannen.”