Influencer krijgt hoop lof én kritiek voor foto met tamponkoordje

Sophie Elise (25), een Noorse influencer met bijna 450.000 volgers, heeft heel wat online deining veroorzaakt. Aanleiding daarvoor was een foto die ze op Instagram deelde en waarbij het koordje van haar tampon te zien was. Ze wilde daarmee het stigma rond maandstonden doorbreken, maar kreeg vooral heel wat commentaar te slikken.

Sophie Elise, in Noorwegen razend bekend als blogster, influencer, zangeres en auteur, heeft op Instagram een opvallende foto gedeeld van haar billen waarbij het koordje van haar tampon uit haar hangt te bengelen. “Mijn lichaam, punt uit”, schrijft ze erbij. Ze wil daarmee naar eigen zeggen het taboe helpen doorbreken dat nog steeds aan maandstonden hangt.

“Ik volg heel wat modellen op Instagram. Naar mijn gevoel delen ze enkel foto’s die sexy zijn en tonen ze nooit de andere kant van de medaille. De focus ligt altijd op zo sexy mogelijk zijn en daarbij is er geen ruimte voor gebreken”, zegt ze. “Ik ga regelmatig uit de kleren voor foto’s op Instagram en die dag had ik mijn maandstonden en zo ontstond op een natuurlijke manier dit resultaat.”

“Shockerend”

In nog geen 24 uur kon de foto op bijna 30.000 likes en heel wat lof rekenen, maar ze kreeg ook veel negatieve reacties, vooral van mannen. “Ik kreeg heel wat berichtjes van mannen die zeiden dat ze het vies vinden. Ik vind het shockerend om te zien dat er nog altijd mensen op de wereld zijn die dit vuil vinden. Ik maal er zo weinig om dat ik het geen probleem vind om er openlijk over te praten, maar het is triest dat zovelen er duidelijk niet hetzelfde over denken.”

Wat Sophie Elise nog het meest verbaasde, was dat ze ook enkele negatieve opmerkingen kreeg van vrouwen. “De berichten die me nog het meest verontrustten, waren die van vrouwen die zeiden dat ik een slecht rolmodel ben en dat ik gewoon moet verbergen dat ik mijn maandstonden heb. Ik hoop dat ze zelf begrijpen hoe krankzinnig ze klinken.”