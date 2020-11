Van Overtveldt fluistert tijdens live persconferentie over VRT-journalist: “He’s gay”

Een opmerking van Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) in verband met de homoseksualiteit van een VRT-journalist, maakt dinsdagavond heel wat reacties los op de sociale media. De nieuwe staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) vraagt zelfs om “uitleg” van de vroegere Belgische minister van Financiën.

Johan Van Overtveldt sprak dinsdagmiddag op een persconferentie van onderhandelaars van het Europees Parlement voor de volgende meerjarenbegroting van de EU. Als voorzitter van de Begrotingscommissie van het Europees Parlement verwelkomde de voormalige Belgische minister het akkoord dat dezelfde dag werd bereikt met de onderhandelaars van de Raad.

Na zijn toespraak konden journalisten die via videoconferentie waren verbonden met de persconferentie, vragen stellen. De eerste die dat deed was de Vlaamse journalist Riadh Bahri voor de VRT. Terwijl hij op het scherm verscheen, bleef de live-uitzending gericht op het beeld van Van Overtveldt en de andere onderhandelaars van het Europees Parlement, in afwachting van de vraag. Van Overtveldt corrigeerde de woordvoerder die het woord wilde geven aan “madame” Bahri en voegde er in het Engels aan toe: “He’s gay (hij is een homo)”. Deze woorden waren bedoeld voor zijn medeonderhandelaars, maar ze werden live door alle Europese journalisten gehoord die de persconferentie volgden.

De scène met de opmerking werd vervolgens overgenomen op Twitter. Sommige twitteraars vonden de opmerking “hallucinant”, anderen “ongepast”. Staatssecretaris van Asiel en Migratie Sammy Mahdi heeft inmiddels getweet dat hij “graag uitleg” wil krijgen over deze woorden.

Van Overtveldt liet dinsdagavond via Twitter weten dat hij zo snel mogelijk met Riadh Bahri heeft gebeld. “We hebben erover gesproken. Het was in geen enkel geval de bedoeling iemand te kwetsen. Mijn excuses dus”, reageert hij in een tweet.