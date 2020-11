Is Kate Moss in alle stilte getrouwd? Ring doet vermoeden van wel

Kate Moss werd de laatste tijd wel vaker gespot met een diamanten ring aan haar vinger. Dat deed bij de Britse pers het vermoeden ontstaan dat het topmodel in alle stilte was getrouwd met haar vriend Nikolai von Bismarck. In een interview met The Telegraph ontkent ze echter dat ze getrouwd of verloofd is.

Kate Moss mag dan wel een diamanten ring van haar vriend Nikolai von Bismarck (33) hebben gekregen en die aan haar linker ringvinger dragen, er is absoluut geen sprake van een verloving of een aankomend huwelijk. Dat vertelt ze aan de Britse krant The Telegraph.

“Nee, ik ben niet verloofd”, zegt het 46-jarige supermodel. “Het is meer zoiets als: ik heb een relatie waaraan ik toegewijd ben. Ik denk dat als je eenmaal getrouwd bent geweest (Kate was tussen 2011 en 2016 gehuwd met muzikant Jamie Hince, nvdr.), die vinger gewoon wat leeg aanvoelt. Het was meer een cadeautje in de trant van: ik ben met jou samen en ik heb een erg lege vinger, dus geef me een ring.”

Gelukkig voor Kate houdt haar vriend, met wie ze nu al vijf jaar aan het daten is, naar verluidt van shoppen en het geven van sieraden. “Sommige mannen vinden het net zo leuk om sieraden te geven als wij het vinden om te ontvangen.”