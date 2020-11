Victoria Beckham lacht met de schoenen van haar man David

David en Victoria Beckham gelden als een van de meest stijlvolle koppels op deze aardbodem, maar blijkbaar kan de ex-voetballer ook wel eens een steekje laten vallen. Dat gebeurde afgelopen weekend toen hij in een paar opvallende laarzen opdook, tot groot jolijt van zijn vrouw.

David en Victoria Beckham laten het niet na om regelmatig steken uit te delen aan elkaar via sociale media. Getuige daarvan is de foto die ze zondag deelde naar aanleiding van Remembrance Day in het Verenigd Koninkrijk waarbij gesneuvelde soldaten worden herdacht. Victoria draagt een coltrui en jeans met wijde pijpen, haar man heeft een grijs kostuumvestje aangetrokken met daaronder een bruine ribfluwelen broek en… een paar bizarre laarzen.

Die mening was ook Victoria toegedaan en ze lachte haar man dan ook uit met zijn schoenkeuze. De grote lederen laarzen deden haar denken aan die van Gaston uit Belle en het beest. “Gaston wil zijn schoenen terug David”, schreef ze op Instagram Stories. Daarnaast deelde ze ook nog een foto van het tekenfilmpersonage in kwestie.

David reageerde al snel en kwam ook met een uitleg voor zijn opvallende keuze. “Dus mijn vrouw besloot om de foto snel te delen zonder hem te croppen en zonder mij te vragen waarom ik in alle haast voor die laarzen had gekozen”, schreef hij op zijn Stories. “Mijn wraak zal zoet zijn Victoria.”