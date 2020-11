Halen - Het stadhuis van Halen is vandaag, woensdag 11 november, gesloten. Aanleiding is de feestdag van Wapenstilstand. Daarmee herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog.

Dat is een officiële feestdag waarop de openbare diensten niet werken. WOI heeft in Halen een speciale betekenis, want toen werd in Halen de Slag der Zilveren Helmen gestreden.Info: stad Halen, Markt 14, tel. 013/61.81.20, info@halen.be, www.halen.be.