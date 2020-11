Aantal overlijdens blijft stijgen, wel minder coronapatiënten in ziekenhuis

Het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus blijft in België in dalende lijn gaan. Dat blijkt woensdagochtend uit de gegevens van het gezondheidsinstituut Sciensano.

In de week vanaf 1 tot en met 7 november kwamen er per dag gemiddeld 7.834 nieuwe bevestigde besmettingen bij. Het gaat om een daling met 46 procent ten opzichte van de zeven voorgaande dagen. De teller van het aantal bevestigde coronagevallen sinds het begin van de pandemie staat op een totaal van 507.475. De positiviteitsratio - het percentage coronatests dat een positief resultaat oplevert - ligt nu op gemiddeld 24,1 procent.

Er belanden ook minder Covid-19-patiënten in de ziekenhuizen. Vanaf 4 tot en met 10 november waren er dagelijks gemiddeld 536 opnames, 23 procent minder dan in de voorgaande week. Dinsdag lagen 7.058 mensen in het ziekenhuis (163 minder dan maandag), van wie 1.470 op de afdelingen intensieve zorgen (4 minder). De daling komt er na enkele dagen waarop het aantal gehospitaliseerden opnieuw toenam.

Het aantal overlijdens zit wel nog in stijgende lijn. Vanaf 1 tot en met 7 november bezweken dagelijks gemiddeld 190 mensen in België aan Covid-19. Dat is 35 procent meer dan in de zeven dagen ervoor. Het totale dodental bedraagt nu 13.561, een toename met liefst 345 in vergelijking met het totaal dat dinsdag werd gemeld. Als dit cijfer bevestigd wordt, betekent het een triest nieuw record: op de vorige piek, van 8 april, werden 321 overlijdens gemeld in één dag. Mogelijk is de forse toename nu evenwel te wijten aan een correctie na een eerdere onderrapportering.