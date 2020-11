Wapenstilstand in stilte

Beringen - In Beringen werd Wapenstilstand in alle stilte herdacht. Geen vlaggen, muziek of oudstrijders en slechts een beperkte afvaardiging van vaderlandslievende verenigingen aan de vijf oorlogsmonumenten in de stad.

Door corona werd er alleen een bloemenkrans neergelegd door een afvaardiging van het stadsbestuur. "Op 11 november brengen we hulde aan zij die hun leven gaven voor onze vrijheid 102 jaar geleden. De viering en de manier waarop we wapenstilstand gedenken verliep dit jaar op een andere manier. Maar we vonden het toch belangrijk om namens het stadsbestuur aan ieder monument in onze stad vandaag bloemen neer te leggen. Wapenstilstand is ondertussen veel meer geworden dan enkel de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Het biedt ons de gelegenheid oorlogen en de gevolgen ervan in een breder perspectief te plaatsen”, aldus burgemeester Thomas Vints.

.