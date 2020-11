Sensatie in ‘De slimste mens ter wereld’: “Ik voelde me bijna schuldig”

Sensatie in De slimste mens ter wereld. Recorddeelneemster Ella Leyers (32) is bij haar achttiende beurt uitgeschakeld. De “schuldige”? Kim Van Oncen. De 37-jarige mediafiguur, bekend van de Eén-serie Dertigers, toonde zich in het finalespel net iets koelbloediger. “Ik voelde me bijna schuldig dat ik Ella eruit heb gekikkerd.”