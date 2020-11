Actrice Leah Thys (75) vindt het jammer dat alles jong, nieuw en aantrekkelijk moet zijn. Dat vertelt de Zonhovense in Natur’elle, een online format van Jani waarin BV’s zich tonen zonder alle make-up. “Ik zou graag hebben dat de clichégedachten over jonge en oude mensen wat zouden veranderen”, klinkt het. “Je wordt als oudere in een hokje geduwd en dat is heel jammer, want dat verdienen we niet.”