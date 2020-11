Getuigen gezocht van knullige overval op Hasseltse krantenwinkel

Hasselt -

Politie LRH is op zoek naar de man die eind september een wel erg amateuristische overval pleegde op een krantenwinkel in Runkst. De overvaller bedreigde de uitbater met een klein mesje en de woorden “geef mij al uw geld of ik maak u kapot”. Uitbater Yve was niet echt onder de indruk en diende hem van antwoord: “Het enige wat je gaat krijgen, is klappen.”