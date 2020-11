Aantal Covid-patiënten op intensieve daalt al twee dagen op rij in Limburg

Hasselt - Al voor de tweede dag op rij daalt het aantal Covid-patiënten op intensieve zorg in de Limburgse ziekenhuizen. Op dit moment liggen er in Limburg nog 70 Covid-patiënten op intensieve, twee dagen geleden waren er dat nog 82.

Opmerkelijk is wel dat het totale aantal Covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen de afgelopen dagen opnieuw stijgt. Op dit moment liggen er in de zeven ziekenhuizen in Limburg in totaal 275 Covid-patiënten. Dat zijn er 18 meer dan twee dagen geleden.

Het ZOL in Genk vangt nog altijd het hoogste aantal Covid-patiënten op: 90. Jessa in Hasselt telt nu 71 Covid-patiënten, dat zijn er twee meer dan gisteren. In Sint-Franciscus in Heusden-Zolder liggen nu 25 Covid-patiënten, hetzelfde aantal als de dag voordien. Sint-Trudo heeft 23 Covid-patiënten (+3), Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik 20 (+4) en Noorderhart in Pelt heeft er 17 (-5).

Goed nieuws is dus wel dat het aantal Covid-patiënten op intensieve al voor de tweede dag op rij daalt. Op dit moment tellen de Limburgse ziekenhuizen nog 70 intensieve Covid-patiënten, waarmee dus net niet de helft (49 procent) van de capaciteit aan intensieve Covid-bedden bezet is in Limburg. Gisteren lagen er op de intensieve afdelingen in Limburg nog 78 Covid-patiënten, de dag daarvoor nog 82.

Wel meer overlijdens

Het aantal Covid-overlijdens in de Limburgse ziekenhuizen blijft wel verder stijgen. De afgelopen week (tussen 2 en 8 november) stierven 36 Covid-patiënten in de Limburgse ziekenhuizen. Dat is meer dan het dubbel van de week daarvoor toen 16 patiënten bezweken aan Covid-19.