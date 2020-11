Vijf vuurfonteinen voor Hololoolcomité-medewerkers

Op de dag dat het normaalgezien over de koppen lopen is op de Hololoolweide aan de Dijkbeemdenweg, was het er vandaag wel heel erg stil. Want ook de Zonhovense variant van het Sint-Maartensvuur, die volgens de traditie op 10 november plaatsvindt, werd afgelast. De vaste vuurwerkmaker van de Hololool had wel een verassing in petto. Die trakteerde immers op een mini-vuurfestivalletje voor enkele leden van het Hololoolcomité. “Ik heb vijf vuurfonteinen meegebracht,” zegt Eric van T&T Fireworks. “Hiermee wil ik de vrijwilligers een hart onder de riem steken.” Hij stak de vuurfonteinen - die overigens volstrekt geruisloos waren - coronaproof af voor een mini-publiekje. Voor hen was het vandaag ook wel een heel vreemde dag. Maar die eindigde wel op een fijne manier. (wiva )