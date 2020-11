Lanaken -

Morgen op 11 november, ofwel de elfde van de elfde, gaat het nieuwe carnavalseizoen van start. En corona of niet, er wordt ook dit jaar in Limburg carnaval gevierd. Voor één keer niet met praalwagens, stoeten of massa's carnavalisten in een grote feesttent. Heel wat steden en gemeenten hebben een digitaal alternatief uitgewerkt. Dat is ook het geval in Lanaken waar iedereen de start van carnaval thuis in zijn eigen kot kan beleven.