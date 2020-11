Papa laat wens van dochtertje uitkomen door de woonkamer om te bouwen tot ballenbad

De Britse Sienna Smith vond het jammer dat ze haar vijfde verjaardag niet met vriendjes kon doorbrengen door dat vervloekte coronavirus. Haar papa besloot haar toch een onvergetelijke verjaardag te bezorgen.

In het geheim huurde papa Phil 26.000 plastic ballen en veranderde het ouderlijk huis in Manchester in een gigantische speeltuin. De alleenstaande vader verstopte zelfs Sienna’s andere verjaardagscadeautjes tussen de ballen en dat kostte haar dagen om ze te vinden.

