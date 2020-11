Riemst -

De bestuurder van het vluchtmisdrijf in Val-Meer, waarbij een fietser zwaargewond werd achtergelaten, van zaterdagmiddag is gevat. De man werd maandagavond in de boeien geslagen en ondervraagd. Zijn auto en aanhangwagen werden in beslag genomen. De man mocht na verhoor beschikken.