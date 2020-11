Dilsen-Stokkem -

De politie heeft maandagavond een controle uitgevoerd in de Haagstraat in Rotem. Dit na klachten over hangjongeren die er bommetjes aan het afsteken waren. Enkele politieploegen gingen even na 19 uur ter plaatse. Vanuit twee invalshoeken werden de locatie benaderd. Maar de agenten vonden geen jongeren. Ook een patrouille in de buurt leverde niets op.