TIPS. Een opkikkertje voor je haar, een trui om in te dansen

Elke week tippen lifestyleredactrices Hanne en Lien trends, places to be en de leukste hebbedingen.

Trui om in te dansen

Mis je het dansen in de clubs ook zo? Wel, The Subs ook en daarom hebben ze een trui ontworpen met de tekst van hun nieuwste hit erop: ‘I want to dance again’. Op de kap is een label gestikt van drie populaire clubs: Kompass in Gent, Fuse in Brussel en Ampere in Antwerpen. In stijl je gemis uitdrukken? De hoodies zijn de koop via pre-order via de site van de dancegroep en de betreffende danstempels. Kostprijs: 48 euro.

Een boost voor je haar

Nu kapsalons weer gesloten zijn, wil je er vast alles aan doen om coupe miserabel te voorkomen. Beautymerk Wella heeft de nieuwe Color Fresh Mask-collectie gelanceerd om thuis je kleur te onderhouden. Hoe het werkt? Je brengt de semi-permanente kleuring aan als een gewoon masker, laat tien minuten inwerken, spoelt uit en brusht. Het resultaat oogt alsof je net van bij de kapper komt. Te koop in zeven natuurlijke tinten en vier funky kleurtjes voor de adviesprijs van 20,99 euro.

Creatief met bladeren

Tijdens de verlengde herfstvakantie staat er geen limiet op wandelingen en afgevallen bladeren verzamelen om creatief mee aan de slag te gaan. Het plantaardig samengestelde schoonmaakmerk SeventhGeneration maakte een reeks gratis downloadbare printables met de contouren van de producten om naar eigen wens te versieren. Leg de geprinte tekeningen op een stuk karton, schik en kleef het verzamelde knutselmateriaal erop en versier eventueel extra met kleurwerk.

Vegan in een doosje

De chefs van de Belgische foodbox Mealhero hebben met Simple Vedge een nieuwe formule samengesteld voor wie graag plantaardiger wil eten. Hiervoor lieten ze zich inspireren door de Aziatische keuken. Denk aan eenvoudige producten, die niet bewerkt zijn zoals Mediterraanse tofu, stukjes gegrilde ananas met kerrie of Thaise chunks met een pittige kruidenmix. Toch liever volkoren cherrie spaghetti of vegan paella proeven? Via de site bestel je een gerecht vanaf 6,90 per maaltijd.