Restaurant Roasties uit Sint-Truiden deelt 200 gratis gerechten uit. “Samen met onze partner Eurokip willen we de helden van deze coronatijden een fijn momentje bezorgen”, zegt Raf Vanmechelen, zaakvoerder van Roasties.

Roasties is gespecialiseerd in kip en Amerikaanse gerechten en wil in deze tijden sociaal ondernemen. Daarom lanceert zaakvoerder Raf Vanmechelen de hashtag #mijnheld. Elke klant die tot 23 december telefonisch ...