“Ssst! Hoor je dat?” Gezoem, getril, muziek: de geluiden vliegen je om de oren in het Klankenbos in Pelt. Lauren en Lennert strekken de benen en spitsen de oren tijdens deze unieke klankkunstervaring.

Wat?

In het Klankenbos in Pelt wandel je langs een internationale collectie klankkunst in de openlucht. De zeventien klankinstallaties prikkelen de oren en leren je nieuwe geluiden en klanken kennen.

Wie ...