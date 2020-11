Het populaire dancefestival Tomorrowland organiseert op oudejaarsavond een virtueel feest met meer dan 25 artiesten verspreid over vier podia. Het evenement zal aangepast zijn aan alle tijdzones in de wereld.

Eerder dit jaar lanceerde Tomorrowland al met succes “Tomorrowland Around the World”, een virtueel alternatief voor het dancefestival in Boom toen dat laatste moest worden geannuleerd vanwege de coronacrisis ...