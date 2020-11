Een werkstraf van 130 uur was dinsdag het verdict voor een 43-jarige Hasselaar die met meerdere drugs op zak enkele agenten kruiste. Ook richtte de man voor bijna 10.000 euro aan schade aan in de inkomhal van een Hasselts appartementsgebouw toen hij een moeilijk momentje had.

Eind maart 2019 was niet meteen een gezellige periode voor de veertiger. Hij ontvreemdde in de appartementsblok langs de Guffenslaan in Hasselt het achterlicht van een fiets en de brief van een medebewoner ...