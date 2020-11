Gekortwiekte Lommelaar bestookt politie met 37 nutteloze telefoontjes

Een 53-jarige Lommelaar heeft 18 maanden met uitstel gekregen voor het nodeloos en herhaaldelijk telefoneren naar de Lommelse politie. Het ging veelal om banale dingen. Een keer had hij zelfs een klacht over zijn kapper die zijn haar te kort had geknipt. De man sukkelt met een alcoholprobleem.

Tussen 29 januari en 23 september 2017 hing de vijftiger in totaal 37 keer aan de telefoon bij de politie. Nagenoeg elke keer was de man stevig onder de invloed van alcohol. Nu eens had hij klachten over ...