Spring uit die pyjama: Mode Unie roept op om je op te kleden in je kot

Mode Unie, de UNIZO organisatie van de zelfstandige modedetailhandel in ons land, lanceert met ‘Kleed je op in je kot’ een campagne om de sector te steunen. Het idee erachter is simpel: shop vanuit je zetel een nieuwe outfit bij elkaar om niet steeds in jogging of pyjama, maar dus ook eens opgekleed thuis te zitten.

De sectorfederatie meldt in een persbericht dat het voor iedereen een donkere periode is, inclusief moderetailers die voor de tweede keer dit jaar hun deuren moeten sluiten. Onder het mom van “we moeten en komen hier met z’n allen door”, riep de organisatie de hashtag #kleedjeopinjekot in het leven.

“Er hangt zoveel moois in onze kleerkast en modewinkels hebben nieuwe winter- en eindejaarscollecties, die je ook vanuit je kot kan bestellen”, staat er te lezen. “Laten we trots zijn op onszelf omdat we met veel maatregelen rekening moeten houden en volhouden.” Die trotsheid kan je volgens Mode Unie in de ver zetten met een fancy outfit die druilerige herfstdagen opvrolijken. “Kleed je op en toon het aan de buitenwereld”, luidt de oproep nog. Intussen hebben sociale mediagebruikers de boodschap begrepen en delen ze kiekjes van zichzelf in outfits die een groot contrast vormen met pyjama’s en co.

In maart drukte fashionista en onderneemster Tiany Kirilof al op het belang van jezelf opkleden thuis. “Ik vind het belangrijk om me aan een bepaalde routine te houden. Na de douche, neem ik tijd om crèmes te smeren en kleren uit te kiezen. Het is heel verleidelijk en makkelijk om een sloddervos te worden, maar ik wil een voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Voor mezelf is het ook fijn. Me aankleden geeft mijn humeur een boost. Ik word er echt blij van. Als de moraal goed zit, dan heeft dat een positief effect op mijn kleine omgeving”, zegt ze. Ze gaf nog de raad mee om de kleine zelfstandige te steunen als de shoprelex opduikt in deze moeilijke tijden.