H&M Home weet Diane von Furstenberg te strikken

H&M Home heeft samen met Diane von Furstenberg, de internationaal bekende modeontwerpster met Belgische roots, een nieuwe collectie ontwikkeld met interieurspulletjes. De lijn wordt volgend jaar gelanceerd.

H&M Home heeft de inmiddels 73-jarige Diane von Furstenberg weten te strikken voor een samenwerking. De collectie omvat onder meer vazen, kussenhoezen, dekens en kaarsen in de krachtige kleuren en prints die zo typerend zijn voor de ontwerpen van Belgisch-Amerikaanse designer.

“Ik ben blij dat ik met H&M Home kan samenwerken, vooral omdat ik zo’n passie voor interieur heb”, zegt von Furstenberg. “Een huis is zowel een ontspannende als krachtige plek. Met deze samenwerking wil ik dat mensen de leiding nemen over hun woninginrichting. De enige regel die ik heb, is dat je huis een weerspiegeling moet zijn van wie je bent. Het belangrijkste is om een ruimte te creëren waarin je je ongelofelijk comfortabel voelt en die een ware expressie is van je persoonlijkheid.”

Meer details en beelden werden nog niet vrijgegeven van de samenwerking. De collectie moet normaal volgend jaar in de winkelrekken liggen, maar een preciezere datum is ook nog niet bekendgemaakt.