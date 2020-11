Woedende Armeniërs bestormen regeringsgebouw na vredesakkoord met Azerbeidzjan

De politie heeft dinsdagmorgen in de Armeense hoofdstad Jerevan de controle over de regerings- en parlementsgebouwen terug overgenomen. Demonstranten hadden in de loop van de nacht beide gebouwen bezet, uit onvrede met het akkoord over het einde van de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan in het gebied Nagorno-Karabach.