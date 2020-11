Ella Leyers straalt in bloemenpak van Dries Van Noten

Ella Leyers begon aan een nieuwe week in de ‘Slimste Mens ter Wereld’ in een broekpak van de Belgische designer Dries Van Noten. De blazer en pantalon hebben een bloemenprint, die perfect past bij de herfst.

Bloemenoutfits voorbehouden voor in de lente? Nee hoor. Ella Leyers bewees maandagavond in de ‘Slimste Mens Ter Wereld’ dat een gebloemde print ook fleurigheid geeft in het najaar. “Ik leen Belgisch”, schreef ze bij een kiekje van haar look, samengesteld door styliste Farah El Bastani. Zij kleedde de actrice in een blazer en pantalon van de wereldberoemde Belgische designer Dries Van Noten. De outfit werd afgewerkt met laklederen plateauschoenen in bordeaux en een crèmekleurige rolkraagtop.

Zelf bloemen dragen in de lente? Ga op zoek naar stuks met een donkere basis voor de mysterieuze, sprookjesachtige en vaak schilderachtige toets die de ontwerpen van Van Noten typeert. Mosgroen, nachtblauw en zwart maken de stijl visueel zwaarder, waardoor deze beter past bij de donkere dagen in het najaar in plaats van een pastelkleurige basis.

Voor durvers: combineer ingetogen bloemenprints met elkaar. Speel met je accessoires à la Ella en stem je, schoenen en truitje af op de kleuren die terugkomen in de print. De florale stijl liever rustig aftasten? Ga voor één item met bloemenprint als eyecatcher.