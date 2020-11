Negen Denen en bondscoach in quarantaine bij tegenstander van Rode Duivels

Bij Denemarken zijn bondscoach Kasper Hjulmand, zijn assistent Morten Wieghorst en negen spelers in preventieve quarantaine geplaatst na een corona-uitbraak bij het nationale team. Dat maakte de Deense bond DBU dinsdag bekend. Volgende week woensdag in Leuven is Denemarken de laatste tegenstander van de Rode Duivels in de groepsfase van de Nations League.