In de jaren 60 maakte ze in New York furore als balletdanseres. Nu zit Marta Gonzalez in een rolstoel omdat haar lichaam niet meer mee wil, maar ook haar geest laat de vrouw in de steek. Marta lijdt aan de ziekte van Alzheimer en herinnert zich nagenoeg niks meer. Maar toen het personeel van haar woon-zorgcentrum Tsjaikovski’s Zwanenmeer liet horen, veranderde alles.