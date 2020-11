Geen Boggeter carnaval

Bocholt - Er mag dan geen carnaval gevierd worden, beetje de carnavalsfeest moet toch kunnen vinden de Boggeter Papbugels. Hun oproep om je carnavalkostumeke even aan te trekken en een foto te posten op sociale media wordt goed opgevolgd.

Tien november is zo'n bijzondere dag voor de Boggeter canavalist. Alleen is het dit jaar anders. Het seizoen 2020-2021 zal een lege bladzijde worden, van het kassaboek tot het fotoboek. “Geen 46ste prinsenpaar, geen zitting, geen früshoppen of carnavalstoet. Alle festiviteiten worden dit jaar geschrapt. Gezondheid is prioriteit”, zegt Chris Jaeken.

Bij de start van het eigenlijke carnavalsseizoen blijven ze in Bocholt dus in hun kot. “Maar trek je leukste carnavalsoutfit aan maak een foto en post hem op Facebook, Twitter of Instagram”, roept Chris Jaeken iedere Bocholtse carnavalist op.